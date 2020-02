Publicités dans YouTube : Chrome va bloquer celles jugées trop intrusives par les utilisateurs

Google va s’attaquer aux publicités jugées trop intrusives par les utilisateurs, y compris celles de sa plate-forme YouTube.

On peut le dire. Au fil des années, la publicité est devenue une véritable plaie pour les utilisateurs de la plate-forme vidéo YouTube. Au point de comprendre pourquoi les utilisateurs n’hésitent plus à s’équiper de bloqueurs de publicités pour une expérience bien plus agréable.

Conscient de cela et s’appuyant sur des recherches menées auprès de 45 000 consommateurs à travers le Monde, Google a décidé d’apporter quelques améliorations au niveau de Chrome. À partir du 5 août 2020, son navigateur Web bloquera ainsi plusieurs types de publicités sur les plates-formes de vidéo, y compris la sienne, à savoir YouTube.

Sont plus précisément en ligne de mire les publicités de type pop-up (image ou texte) s’affichant par dessus la vidéo en cours de lecture, les publicités interrompant la lecture et les publicités de plus de 30 secondes apparaissant avant la vidéo. La mesure a été annoncée pour les contenus durant moins de 8 minutes.