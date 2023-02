Salto annonce sa fermeture définitive le 27 mars prochain, tous les abonnés seront remboursés

A compter du 27 mars prochain, la plateforme Salto cessera ses activités. il ne sera plus possible de se connecter à son compte. Les abonnés seront automatiquement remboursés au prorata du nombre de jour restant dans le mois ou sur l’année en cours.

Après l’annonce le 15 février de sa dissolution et l’arrêt des nouvelles souscriptions, Salto dévoile sur son site internet son arrêt définitif le 27 mars prochain.“D’ici à cette date, vous conservez votre accès à Salto comme d’habitude et continuerez d’accéder à tous les films, séries et programmes du catalogues ainsi qu’aux chaînes en “direct” et aux programmes disponibles en replay”, précise le service de SVOD de TF1, France Télévisions et M6.

Les abonnés actuels peuvent mettre fin à tout moment mettre fin à leur abonnement. À défaut, celui-di sera automatiquement résilié à compter de la date de fermeture du service. ” Votre abonnement prendra fin à l’issue de votre mois en cours, et ne sera plus facturé. Selon que vous avez souscrit depuis un ordinateur (ou un navigateur mobile) sur la page www.salto.fr, via Google Play Store, via votre compte Apple Store, à l’aide d’un code partenaire, ou encore sur votre espace Bouygues Télécom, votre abonnement n’est pas géré sur le même support. Vous pourrez suivre votre facturation et modifier votre abonnement et via le moyen depuis lequel vous avez souscrit initialement”, apprend-on.

Les abonnés seront automatiquement remboursés au prorata du nombre de jours restant sur leur mois en cours, ou sur l’année en cours pour l’offre annuelle, directement sur le moyen de paiement associé à leur compte.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox