Tuto vidéo Univers Freebox : Comment bénéficier d’une Smart TV en promo avec un crédit gratuit grâce à sa Freebox

Régulièrement, Univers Freebox vous propose des tutoriels et des astuces pour découvrir comment utiliser tous les services de votre Freebox ou de Free Mobile.

Aujourd’hui, nous vous faisons découvrir en vidéo un nouveau service proposé par Free à tout ses abonnés Freebox. L’opérateur a en effet lancé il y a quelques mois une offre de téléviseurs, en partenariat avec Samsung, proposant non seulement de grosses promotions mais également la possibilité de les acquérir avec un crédit gratuit.

Une boutique dédiée a ainsi été mise en place par Free, et plusieurs types de téléviseurs, y sont proposés. Dans celle-ci vous pouvez choisir dés écrans 4K OLED, QLED, UHD en différentes tailles. Le gros avantage est bien sûr de pouvoir disposer d’un crédit gratuit sur 30 mois, et donc bénéficier d’un téléviseur dernier cri à partir de 15,99€/mois. Par ailleurs OQee, l’interface TV de Free est installée par défaut. On vous explique en vidéo comment en bénéficier et quelles smart TV choisir suivant vos besoins.



