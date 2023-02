Free Pro enrichit son forfait mobile pour tous ses abonnés

Désormais les appels vers les mobiles de 5 nouvelles destinations sont inclus dans le forfait mobile Free Pro.

Free Pro continue d’évoluer pour permettre abonnés mobile d’appeler davantage à l’étranger. Si jusqu’à présent son forfait 150 Go permettaient notamment d’appeler en illimité les mobiles de France métropolitaine DOM, USA, Canada et Chine, l’opérateur enrichit aujourd’hui son offre en ajoutant l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, et le Royaume-Uni. En parallèle, Free Pro permet aussi les appels illimités vers les fixes de 100 destinations.

NOUVEAUTÉ ! Désormais les appels vers les mobiles de 5 destinations sont inclus dans le forfait mobile Free Pro. 🌍 – Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Royaume-Uni – Plus d’informations ici 👉 https://t.co/jJJf0N41Kb#FreePro #Nouveaute #Mobiles #Destinations pic.twitter.com/WebVzB48ZO — Free Pro (@FreePro) February 16, 2023

La flotte mobile de Free Pro a également évolué fin janvier. A partir de la 6ème ligne, le forfait Free Pro 5G passe à 9,99€ HT/mois sans engagement au lieu de 19,99€. De quoi réduire les frais pour les entreprises clientes puisqu’auparavant cette promo était appliquée à partir de la 10ème ligne.

Pour rappel, ce forfait comprend également 150 Go utilisables en 4G/4G+ et 5G ainsi qu’une une enveloppe de 25Go utilisable en roaming depuis plus de 70 destinations. Sont inclus également un support dédié aux Pros, un service client 7j/7 8h-20h avec la possibilité de déclarer des demandes en ligne. Sans oublier l’engagement de réponse en moins de 8h.

