Iliad a écoulé près de 200 000 box en Italie

Iliad Italia compte près de 200 000 abonnés sur le fixe et plus de 9 millions sur le mobile.

Un an après le lancement de sa Freebox Pop (serveur) en Italie, rebaptisée iliadbox, la filiale d’Iliad peut aujourd’hui se féliciter non seulement de la performance de sa connexion fibre (baromètre nPerf 2022), mais aussi du chemin parcouru. Lors d’un entretien le 14 février sur le plateau de BFM Business, le directeur général de la maison-mère de Free, Thomas Reynaud, a révélé les chiffres commerciaux de l’opérateur. En 12 mois, Iliad Italia a ainsi séduit près de 200 000 abonnés fixe. Des débuts très encourageants pour sa box 100% fibre, laquelle sera progressivement accessibles à de plus en plus de foyers.

En janvier, Iliad a signé un partenariat avec Fibercop, la société d’infrastructure du groupe TIM, pour étendre drastiquement la disponibilité de son offre fibre de l’autre côté des Alpes. Rendu opérationnel, l’accord permet à Iliad de proposer son offre fibre à 8.5 millions de logements dans environ 350 villes en Italie. L’opérateur n’entend pas s’arrêter là et annonce sa volonté d’accroître davantage sa couverture fibre à plus de 10 millions de logements bientôt. Un autre partenariat dans ce domaine a en effet également été annoncé avec FastWeb en octobre dernier pour atteindre justement cet objectif, et garantit par ailleurs que chaque foyer peut accéder à ses débits de 5Gb/s au global (2.5 Gb/s sur un seul port) sur le réseau FiberCop.

Sur le mobile, Iliad Italia fêtera ses 5 ans à la fin du mois de mai. Selon Thomas Reynaud, l’opérateur compte aujourd’hui plus de 9 millions d’abonnés sur le segment.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox