Découvrez les visuels de SIX, le projet de Xavier Niel pour reprendre la fréquence d’M6

Les contours et les détails du projet SIX de Xavier Niel sont désormais connus. Quelques visuels de l’habillage de la chaîne aussi.

Le fondateur de Free a présenté et défendu ce 15 février devant le collège de l’Arcom son projet de reprise de la fréquence TNT de M6. Baptisé SIX, son projet tend à la création d’une nouvelle chaîne placée sous la création patrimoniale de première partie de soirée avec une grande attention portée à l’indépendance des producteurs et à la diversité. L’information et le débat public seront aussi très présent et la création musicale dans toute sa diversité, et la jeunesse.

Dans cette optique, le signal linéaire de SIX sera distribué “gratuitement à tous ceux qui souhaitent le distribuer”. Au sujet des productions fictionnelles, Xavier Niel ne cache pas son ambition de créer la chaîne des productions originales françaises, au détriment des programmes américains.

S’il promet un niveau élevé d’engagements de financement dans la production audiovisuelle et cinématographique, rien n’est gagné pour le moment. M6 a également présenté son projet dans le cadre de cet appel d’offres inédit. Selon les observateurs, le projet de Xavier Niel pourrait faire les frais d’un certain conservatisme au sein de l’Arcom afin d’éviter une avalanche de problème si M6 se voyait privé de sa fréquence. Quoiqu’il en soit, le fondateur de Free et sa holding NJJ sont près à relever le défi, et ainsi créer une chaîne importante de la TNT en l’espace de seulement deux mois. Pour les curieux, voici quelques visuels de SIX :

