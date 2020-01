Apple est condamné à cause de brevets Wi-Fi et écope d’une très lourde amende

Apple et son fournisseur Broadcom viennent d’être condamnés à cause de l’utilisation de technologies brevets. La firme à la pomme doit ainsi verser plus de 800 millions de dollars.

Ce mercredi, la justice a rendu son verdict dans une affaire opposant Apple et son fournisseur Broadcom à l’Institut de technologie de Californie Caltech, l’un des verdicts les plus sévères rendus dans une affaire autour des brevets. Les accusations portaient en effet sur l’utilisation de technologies brevetées liées à la technologie de communication Wi-Fi.

Dans le détail, le fabricant de semi-conducteurs Broadcom, qui a utilisé les technologies, a écopé d’une amende de 270 millions de dollars. Son client, le constructeur de smartphones Apple, a été condamné à la hauteur des bénéfices qu’il en a tiré (au travers notamment de ses ventes d’iPhone, d’iPad ou de Mac) et devra ainsi verser 837 millions de dollars. L’Institut de technologie de Californie Caltech a ainsi obtenu une condamnation à hauteur de 1,1 milliard de dollars. Apple et Broadcom ont fait savoir qu’ils comptent faire appel.

Source : Les Echos