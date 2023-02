Quelle est la meilleure box 4G chez Orange, Free, Bouygues Telecom ou SFR ?

Pour l’heure, la 4G fixe reste la solution alternative de connectivité à la maison proposée par tous les opérateurs. Laquelle choisir ?



Si Bouygues Telecom a officialisé aujourd’hui sa nouvelle box 5G fixe, il reste le seul opérateur à proposer cette solution au grand public. De plus, avec une couverture qui s’étend certes, mais qui reste encore peu présentes notamment en campagne à l’exception de Free Mobile, c’est davantage vers la 4G fixe que les personnes n’ayant pas accès au très haut débit peuvent se tourner. Univers Freebox vous propose ainsi un tableau comparatif.

En tout, 4 offres sont proposées par les opérateurs. Nous baserons ainsi notre comparatif sur les modèles suivants : la 4G Box de Bouygues Telecom, la Flybox 4G d’Orange, la Box 4G+ de SFR et la plus récente offre de Free, lancée aujourd’hui.

Box 4G+ de Free 4G Box de Bouygues Telecom Flybox 4G d’Orange Box 4G+ de SFR Débit maximum théorique Jusqu’à 320 Mbit/s (Descendant) Jusqu’à 50 Mbit/s (Montant) Jusqu’à 220 Mbit/s (Descendant) Jusqu’à 38Mbit/s (Montant) Jusqu’à 300 Mbit/s (Descendant) Jusqu’à 50 Mbit/s (Montant) Jusqu’à 220 Mbit/s (Descendant) Jusqu’à 50 Mbit/s (Montant) Limite de data 250 Go/mois Data illimitée 200 Go/mois 200 Go/mois Avec possibilité de recharger de 50 ou 100Go Prix 29.99€/mois Satisfait ou remboursé le premier mois 44€99 par mois (34.99€ par mois pendant 12 mois) 36.99€ par mois (Premier mois offert) 35.00€/mois Frais Annexes : Frais de mise en service : 19€ Frais de résiliation : 29€ (après le premier mois) Frais de mise en place : 19€ Frais de résiliation : 19€ (après le premier mois) Pas de frais de mise en service Pas de frais de résiliation Flybox 4G+ offerte en conservant votre offre 4G Home pendant 2 mois (à défaut 97€) Frais de mise en service : 19€ Frais de résiliation : 19€ (après le premier mois) Services associés : Application B.TV : 70 chaînes sur smartphone e ttablette La TV d’Orange sur mobile ou tablette (plus de 70 chaînes) 10 Go de stockage sur SFR Cloud Modèle du routeur Huawei B715-23c Huawei B528 Huawei B310 Huawei B525 Nombre d’utilisateurs en simultané Jusqu’à 64 appareils connectés en simultané Jusqu’à 64 appareils connectés en simultané Jusqu’à 32 appareils connectés en simultané Jusqu’à 32 appareils connectés en simultané Périphériques proposés 2 connecteurs SMA pour antenne externe 4G

– 4 ports RJ45 Gigabit (10/100/1000) dont 1 port LAN/WAN

– 1 port RJ11

– 1 port USB 2.0 DDNS intégré

– Slot pour carte sim microSIM 2 prises SMA 4 ports LAN dont 1 LAN/WAN 1 port RJ11 1 port USB 2.0 2 prises SMA Un port de téléphone 1 port Gigabit LAN/WAN 1 port RJ11 2 prises SMA (SubMiniature version A) pour connexion à une antenne 4G,

1 port USB,

4 ports LAN Gigabit,

1 port LAN / WAN,

1 port RJ11,

Pour une recherche de débits plus élevés, il faudra ainsi se tourner vers Free Mobile qui a en plus le luxe de proposer l’offre la moins onéreuse du marché. Cependant, pour une offre proche du triple-play avec un service de télévision inclus et un débit illimité, il faudra peut être se tourner vers Bouygues Telecom qui propose une formule plus proche d’une offre ADSL ou fixe, malgré un prix plus élevé. Notons cependant que chacune de ses offres est soumise à éligibilité de votre logement à ce type d’offre : si vous êtes déjà en ADSL, il est possible que la box ne vous soit simplement pas proposée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox