L’Union Européenne pourrait assouplir les contions de déploiement de la 5G

Moins de contraintes administratives et des coûts moins élevés pour aider au déploiement de la 5G.

La Commission Européenne veut faciliter le déploiement de la 5G pour les opérateurs dans l’objectif de permettre l’accès au Gigabit mobile pour tous les utilisateurs européens en 2030. Selon les informations de Reuters, l’institution planche en effet sur une proposition nommée Gigabit Infrastructure Act et qui devrait être présentée le 10 février.

Le but étant donc de réduire les contraintes administratives ainsi que les coûts, en faisant économiser environ 40 millions d’euros en frais administratifs annuels à Orange, Deutsche Telekom et d’autres opérateurs européens. “Plusieurs des modifications proposées visent à rendre les règles et les procédures plus claires, rationalisées et simples, à permettre aux parties de comprendre facilement leurs droits et obligations et à chercher à promouvoir les synergies“, indique le document consulté par l’agence de presse.

Cette proposition prévoit également des orientations au niveau de l’UE concernant l’accès aux infrastructures physiques, y compris les infrastructures à l’intérieur des bâtiments, qui devraient “faciliter la mise en oeuvre cohérente des dispositions pertinentes ainsi que la résolution des litiges potentiels“. Ce nouveau plan entend également permettre aux opérateurs d’accéder aux infrastructures physiques détenues ou contrôlées par des organismes du service public, dans des conditions équitables et raisonnables.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox