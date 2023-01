Orange délaisse un poteau endommagé depuis un an, les riverains craignent “un drame” en plus d’une perte de connexion

La lenteur d’Orange pour réparer un de ses poteaux téléphoniques agace clairement les habitant de Colombiers.

L’opérateur historique prend son temps, au grand dam des riverains. Dans cette commune d’Occitanie, un poteau téléphonique est la source d’inquiétude. Il surplombe un pan de route du lieu-dit Le Plessis et a été endommagé il y a près d’un an par le passage d’un grumier ayant accroché le câble, puis quelques semaines encore par un camion de transport. Depuis “le câble continue de baisser de plus en plus” explique un des riverains.

Avec des jambes de force arrachées et des boulons sectionnés, le poteau tient encore debout grâce à une petite sangle ajoutée artisanalement en attendant une réparation définitive qui n’est toujours pas venue. Orange, en charge de ces infrastructures, “devait venir en juillet. Mais ils ne sont pas venus et depuis, silence. On n’a pas eu de suite. Ils sont pourtant au courant“. La maire a par ailleurs appelé il y a peu pour un suivi, “mais elle s’est fait envoyer balader“.

La situation inquiète les habitants aux alentours, la dangerosité du poteau endommagé fait craindre un potentiel accident s’il tombe. “Il faut le réparer au plus vite pour éviter un drame” affirme le riverain. D’autant plus qu’en cas de chute, de nombreux riverains dans le coin pourraient être privés de téléphone et de fibre, la ligne connectant d’autres communes aux environs.

Source : L’Orne Hebdo (version Papier)

