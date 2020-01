Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter # 115

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Youboox… le service de lecture en streaming offert jusqu’à la fin du mois aux abonnés Free a mal choisi son titre pour sa sélection spéciale, au vu de l’actualité !

Bouygues Telecom : le prédateur à la chasse de nouveaux abonnés.

Dommage que vous n’aimiez pas fournir le service pour lequel vous êtes payé ! QVIDAM (@delictaqvis) January 23, 2020

Hello,

C’est peut être le moment de changer. Et d’avoir votre propre Bbox. N’hésitez pas si besoin, nous sommes là .

Jean-Frédéric pic.twitter.com/Ui294iybsT Bouygues Telecom (@bouyguestelecom) January 23, 2020

Avec le même jeu d’acteur ?

Les téléconseillers de free depuis que je suis passé chez SFR https://t.co/rKI7Hmwxkb L. (@liam_kwlz) January 19, 2020

Dans la catégorie pire PM de l’année, voici le champion !

On a un bon candidat pour le top10 de l’année du cÃ’té de Gonesses. pic.twitter.com/AbmJRwl58x Dommage Pour Les Reseaux (@ProjetDPLR) January 22, 2020

En toute précocité !