Bouygues Telecom change de slogan avec une nouvelle publicité touchante

L’opérateur annoncait lancer une campagne de grande envergure pour adopter une nouvelle identité et promouvoir d’autres valeurs et les premiers pas sont déjà fait, avec une vidéo publicitaire réalisée par l’agence BETC Paris instaurant ce nouveau slogan : “On est fait pour être ensemble”.

On y découvre deux amis d’enfance, Max et Romain dans un enchainement de séquences ayant pour but de montrer leur histoire et leur lien fort. Puis, comme la vie le décide parfois, les deux jeunes sont séparés et chacun fait sa vie de son côté, sans pour autant arriver à oublier son meilleur ami. La fin, touchante et sobre, montre simplement les retrouvailles des deux amis grâce aux nouvelles technologies. Le tout porté par une reprise mélancolique de “I’m Gonna Be” du groupe The Proclaimers, réalisée par Sleeping At Last.

Dans une interview pour Stratégies cette semaine, l’opérateur annonçait sa décision de se recentrer “sur les valeurs humaines” et il est clair que l’opérateur mets les pieds dedans avec ce nouveau spot. La campagne a été lancée sur TF1 dimanche 26 décembre. Ce clip sera suivi par plusieurs spots, TV et digitaux. La fin du bien connu “We Love Technology“, instauré depuis mai 2015 chez Bouygues Telecom, est lancée.