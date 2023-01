Free envoie un mail à ses abonnés pour leur présenter sa nouvelle offre de Smart TV

“Ta Smart TV Samsung t’attend chez Free”. L’opérateur tente de séduire ses abonnés Freebox par courriel.

Depuis fin novembre, Free permet à ses abonnés Freebox d’acheter une Smart TV Samsung 4K en crédit gratuit et en promo. Divers téléviseurs sont ainsi accessibles depuis l’espace abonné Freebox dans la rubrique “Télévision” mais aussi via l’application officielle de gestion de compte de l’opérateur “Freebox – Espace Abonné” sur iOS et Android.

Afin de promouvoir ce nouveau partenariat avec le géant-coréen, Free envoie actuellement un mail à ses abonnés Freebox. “Pour la première fois chez Free, achetez votre Smart TV grâce à un paiement sur 30 mois sans frais”, annonce l’opérateur. L’occasion pour lui de rappeler que son application TV Oqee est pré-installée sur l’intégralité des Smart TV commercialisées dans sa boutique dédiée. Un accès direct permet de faciliter la souscription.

