Free suspend soudainement votre ligne fixe ? Voici la marche suivre

Les défauts de paiement sont courants chez les opérateurs. Et Free ne rigole pas avec ça.

Vous n’avez plus accès au téléphone, à internet et à la TV ? Et il ne s’agit pas d’une coupure de courant ou d’une panne sur les réseaux ? Free a probablement suspendu votre abonnement pour une ou deux factures impayées. Certains ne le savent peut-être pas mais le FAI peut suspendre l’abonnement de ses abonnés Freebox après le rejet d’un premier prélèvement : “votre service téléphonie et votre accès à Internet seront suspendus”, indique l’opérateur. Mais aussi si la somme due en fin de mois est supérieure à 60 euros ou si deux impayés sont cumulés. Dans tous ces cas de figure, le service Télévision est suspendu.

Le compte de l’abonné est alors statué en impayé, “votre téléphone Freebox est alors indisponible et toute navigation sur Internet vous conduira systématiquement vers une page Free spécifique”, explique son assistance.

Comment régulariser sa situation

Lancez votre navigateur Internet et rendez-vous sur n’importe quelle page. Une page Free indiquant que votre connexion a été restreinte s’affiche et vous demande vos identifiants Freebox. Après les avoir saisis, un résumé de votre facture impayée apparaît. Cliquez sur le(s) lien(s) correspondant à la ou les facture(s) à régler. Vous accédez alors à une page de paiement sécurisé. Une fois le règlement effectué, un message de confirmation apparaît. Vous pouvez redémarrer votre Freebox afin de retrouver l’accès à tous les services.

Dans certains cas comme une seule facture impayée, inférieure à 60 euros, “vous pouvez réactiver l’accès à Internet de façon temporaire sans régler votre facture immédiatement, via le lien Accès provisoire. Un rappel concernant la facture restant impayée sera affiché sur votre Espace Abonné. Il vous permettra d’accéder rapidement au paiement de celle-ci afin de lever la suspension et de retrouver le plein accès”, précise Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox