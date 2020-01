La Gazette Insolite et Humoristique des abonnés Free : ceci n’est pas un mobile

La vie d’un Freenaute n’est pas forcément une longue ligne droite. Elle peut démarrer de façon plus ou moins cocasse et se poursuivre avec des anecdotes parfois insolites. Racontez-nous ça !

“La Gazette Insolite et Humoristique des abonnés Free”, c’est une chronique où vous avez la parole. Basée sur les retours du lieu d’accueil où nous recevons pour rappel les abonnés afin de les aider, mais également sur vos propres témoignages par e-mail ou par Twitter, elle vous narre les histoires insolites et drôles vécues par des abonnées Freebox et Free Mobile.

Voici sans doute l’une des anecdotes les plus insolites vécues à notre lieu d’accueil à Nancy. De là à dire qu’elle fait partie de notre Top 3, il n’y a qu’un pas.

Une abonnée débarque et évoque des problèmes de réception sur son téléphone portable. Elle ne comprend pas pourquoi son téléphone fonctionne parfaitement à la maison, mais pas du tout dès qu’elle se retrouve à l’extérieur. Ne pouvant passer des appels, celle-ci apparaît totalement désespérée.

C’est alors qu’elle sort le téléphone ne fonctionnant pas correctement. Difficile de ne pas esquisser un sourire en découvrant l’appareil soi-disant récalcitrant, même pour les autres personnes dans la file d’attente. Le souci ne venait ni du réseau ni du téléphone, mais plutôt de l’usage. L’abonnée a en effet amené son téléphone sans-fil. Oui, son téléphone fixe.

Pour l’anecdote, l’abonnée avait la quarantaine. De quoi faire voler en éclat le cliché du troisième âge pas à l’aise avec les nouvelles technologies.

