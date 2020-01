Google Assistant n’écorchera bientôt plus les noms, si vous lui apprenez comment les prononcer

Google a une nouvelle fonctionnalité dans ses fourneaux pour son assistant vocal. Une manière de permettre à ce dernier de mieux prononcer les noms, pseudos etc.

La firme de Mountain View mise gros sur son assistant vocal et veut rendre son utilisation la plus fluide et personnelle possible. Il a notamment pour lui des voix qui ne sont pas trop robotiques, et une bonne détection des langues, mais n’est pas sans problème. Notamment pour le fait de prononcer certains noms, et Google veut améliorer cela.

XDA Developers, relayé par Frandroid, ont ainsi repéré dans le code de la dernière version de l’application plusieurs indices aidant à la prononciation des noms de vos contacts. Un système assez proche ce ce qui existe déjà pour la diction de pseudos.

Crédit photos : Frandroid

Cette fonctionnalité permettrait ainsi d’écrire phonétiquement le nom de votre contact. Cependant, les capacités de l’assistant vocal varient en fonction des langues, et par exemple, en Amérique on peut directement s’enregistrer en train de prononcer le nom. Cela pourrait donc être la manière de procéder de Google pour cette nouvelle fonctionnalité.