C’est parti pour Olympia TV, dans l’univers Canal+ de la Freebox, sur myCanal, mais pas encore sur Freebox TV

La nouvelle chaîne linéaire Olympia TV vient d’être lancée sur Canal, y compris dans l’univers Canal+ de la Freebox, mais n’a pas encore été ajoutée sur Freebox TV .

C’était pourtant annoncé officiellement, la chaîne Olympia TV devait être lancée dans les offres Canal et incluse “à partir du 21 janvier 2020 dans les offres le pack Famille, Intégrale, Panorama, TV by Canal” . La nouvelle chaîne vient bien d’être lancée à 20h00 dans l’univers Canal de la Freebox, mais pas sur Freebox TV. Les abonnés Freebox Delta et Révolution avec TV by Canal devront donc attendre un peu pour bénéficier de cette nouvelle chaîne de spectacle vivant sur leur TV qui sera incluse dans leur offre. Il peuvent par contre déjà la découvrir sur l’application myCanal, que ce soit en live ou à la demande. Les abonnés Freebox Mini 4K ayant souscrit à l’offre Famille by Canal devront quant à eux patienter jusqu’au 6 février prochain.

La chaîne Olympia TV est donc disponible dès maintenant au sein des offres Canal et proposera tous les soirs un spectacle sans sortir de chez soi. Une jolie synergie entre deux entités appartenant toutes deux au groupe Vivendi. Au programme, “L’Olympiascope”, un nouveau magazine quotidien avec toute l’actualité des spectacles en France et sur Olympia TV et plus de 4h de show tous les soirs autour d’une thématique différente :

Lundi : Théâtre contemporain

Mardi : Concert

Mercredi : Magie, cirque & spectacle musical

Jeudi : Humoristes

Vendredi : Théâtre classique

Samedi : Classique grandiose

Dimanche : Concert