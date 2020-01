Google lance trois nouvelles applications pour le bien-être numérique

Le géant Américain vient de lancer trois applications expérimentales permettant aux utilisateurs de smartphones de gérer leur utilisation du smartphone.

Le bien être numérique est un des nouveaux cheval de bataille pour les géants de la tech. Plusieurs outils ont déjà été déployés sur Android et iOS, mais Google décide ainsi de déployer trois nouvelles applications pour reprendre le contrôle sur nos petits écrans : Activity Bubbles, la Screen et Envelope..

La première application est simplement une manière de prendre conscience du temps que vous passez sans utiliser votre smartphone. Activity Bubbles prend la forme d’un écran noir et dès que vous déverrouillez le smartphone, une bulle tombe en bas de l’écran. A quoi sert cette bulle ? Et bien sa taille varie en fonction du temps où vous avez laissé votre smartphone tranquille. L’idée étant qu’à la fin de la journée, vous pourrez savoir à quel point vous avez deverrouillé votre écran et combien de temps à duré ce verrouillage. Permettant de réaliser l’importance du smartphone dans votre journée.

Scree Stopach est un peu plus aggressive : dès que vous déverrouillez votre smartphone, un chronomètre est lancé et ne s’arrêtera que lorsque vous le verrouillez. Ainsi, vous aurez une idée très précise du temps passé sur votre appareil.

Envelope est un peu plus étrange, mais n’est pour l’instant disponible que sur le Pixel 3a. Il s’agit en fait d’un pdf à imprimer et plier de façon a créer une enveloppe pour votre mobile, transformant votre smartphone en simple téléphone. Si l’idée vous paraît floue, voici une vidéo publiée par Google pour présenter le principe.

