Smartphones : vers un MagSafe compatible avec Android pour la charge sans-fil

Avec une nouvelle norme de charge sans fil, la recharge par aimant de la Pomme ne sera plus réservée à ses produits.

Avec le CES 2023 viennent les annonces dans le milieu de la tech et l’une d’entre elle peut surprendre puisqu’elle consiste en une ouverture de licence à la concurrence de la part d’Apple. En effet, la firme de Cupertino a pour habitude de garder jalousement ses secrets, mais le Wireless Power Consortium vient de présenter une nouvelle norme de charge sans fil qui intègrera directement le MagSafe et permettra aux utilisateurs sous Android de l’utiliser.

Concrètement, le MagSafe permettait de charger un iPhone grâce à la norme Qi, mais l’appareil est également équipé d’un anneau d’aimants permettant d’attacher votre chargeur au téléphone afin d’assurer une connectivité optimale pour remplir votre batterie.

Avec la norme Qi2, cette technique va être d’autant plus efficace puisqu’un profil de charge magnétique sera implémenté. Et les appareils Android pourront ainsi en profiter prochainement. ” “Le lancement de la norme Qi2 étendra encore le sans fil marché de la recharge en ouvrant le marché à de nouveaux accessoires qui ne seraient pas rechargeables avec les appareils actuels surface plane à surface plane” affirme le consortium.Plus précisément, le lancement de Qi 2 doit être fait dès cet année avec des appareils notamment proposés par Apple et Samsung.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox