Samsung dévoile un nouvel écran pliable et enroulable

Une combinaison de deux technologies complexes pour un écran futuriste.

Le début d’année est souvent l’occasion pour les fabricants présents au CES de dévoiler de nouvelles technologies faisant rêver les afficionados. Samsung n’est pas en reste et a directement présenté, via sa filiale Samsung Display, l’écran Flex Hybrid.

Si on connaît désormais assez bien les écrans pliables grâce notamment aux Samsung Galaxy Z Fold et Z Flip, c’est vers un autre format que se tourne le géant coréen. Ici par exemple, vers les ordinateurs avec un format plus grand. Le Flex Hybrid, comme son nom le suggère combine deux technologies : un écran pliant mais aussi extensible. De quoi rendre un écran d’ordinateur ultra compact.

Ainsi, sur le côté gauche, l’écran peut se plier pour obtenir une surface de 10.5 pouces avec un ratio de 4:3. Cependant, sur la droite de cet écran se trouve la partie extensible ou enroulable et une fois celle-ci déployée, on obtient alors un écran de 12.4 pouces avec un ratio de 16:10. Cet écran est considéré comme le prototype des futurs ordinateurs portables selon la firme sud-Coréenne. Pour l’heure, aucune commercialisation n’est annoncée .

