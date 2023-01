Clin d’oeil : du réseau en itinérance pour un abonné Free Mobile, mais pas chez Orange

Disposer d’une double SIM peut révéler quelques incohérences.

Jusqu’à fin 2025, les abonnés Free Mobile profiteront encore de l’itinérance 2G et 3G d’Orange dans les zones où ils captent mal. Il est donc possible ces derniers voit apparaître la norme “Edge” à leur écran, le débit peut ici atteindre les 384 Kb/s par seconde, il s’agit d’une « pré-3G ». Jusque-là rien d’anormal mais la situation peut devenir plus cocasse. C’est le cas de cet utilisateur disposant d’une double SIM. S’il son smartphone a réussi à se connecter au réseau de l’opérateur historique avec sa SIM Free Mobile, ce ne fut pas le cas avec sa carte Orange : “aucun service”, s’en amuse-t-il sur Twitter. Il pourrait s’agir d’un bug, à moins qu’Orange commence à limiter l’accès à sa 2G à ses abonnés ? Impossible de le savoir.

Free en Edge et Orange en aucun service? Plutôt drôle ça pic.twitter.com/nEqp1wRbhx — 🇺🇸 m🔥x 🚀 (@itsyaboimaxoo) January 2, 2023

