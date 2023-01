Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR : quel forfait à petit prix choisir ?

Forfait et opérateur Enveloppe data Appels/SMS/MMS Prix

Free Mobile 50 Mo en France, Europe et DOM 2h appels depuis France, Europe et DOM SMS et MMS illimités depuis France, Europe et DOM 2€ par mois 0€/mois pour abonné Freebox Sans engagement

Free Mobile avec Booster 600 Mo en France, Europe et DOM Appels, SMS, MMS illimités en France, Europe et DOM 4.99€/mois 2.99€/mois pour les abonnés Freebox Sans engagement

Orange 100 Mo en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre 2h d’appels et SMS/MMS Illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France 2.99€/mois pendant 12 mois puis 7.99€/mois 0€/mois pendant 12 mois puis 4.99€/mois pour les abonnés Livebox Open Sans engagement

SFR 100 Mo depuis France, Europe et DOM 2h appels, SMS et MMS illimités depuis la France et vers tous les fixes et mobiles de France métropolitaine 3€/mois pendant un an puis 8€/mois 0€/mois puis 5€/mois pour les clients box

Bouygues Telecom (B&You) 500 Mo utilisables depuis France, Europe et DOM Appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine 4.99€/mois sans engagement

Sosh 100 Mo utilisables depuis la France, Europe, Suisse, Andorre et DOM 2h d’appels et SMS/MMS illimités depuis et vers la France, Europe, Suisse, Andorre,DOM 4.99€/mois sans engagement