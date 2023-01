Iliad Italia : une nouvelle offre mobile qui fait rêver en France

En pleine croissance iliad Italia lance une nouvelle offre mobile plus attractive qu’en France et permet de nombreuses migrations sans surcoût.

Au terme d’une année de croissance non-stop et de nouveaux objectifs atteints avec 9,3 millions d’abonnés mobile, Iliad a toujours soif de nouveaux recrutements en Italie. Une nouvelle offre “FLASH 120 2023” a été lancée à la fin de l’année, jusqu’au 10 janvier. Celle-ci comprend 120 Go en 4G, appels et SMS illimités, “zéro frais cachés et zéro restriction”, ainsi que 8 Giga à utiliser en roaming dans l’Union Européenne le tout pour 7,99€/mois.

De quoi faire rêver en France à l’heure où les prix augmentent. A titre de comparaison, même si le marché diffère, Free Mobile propose une offre 110 Go à 14,99€/mois, lorsque B&You et Red by SFR affiche un forfait 100 Go à 15,99€/mois et 16€/mois. De son côté, Sosh commercialise actuellement une offre 120 Go à 19,99€/mois. Les opérateurs français proposent toutefois plus de données à l’étranger.

Un autre point fort du forfait d’Iliad Italia,au-delà de son prix, réside dans la possibilité d’être activé par les clients actuels de l’opérateur, sans frais supplémentaires. Tous les utilisateurs peuvent effectuer cette migration à partir d’une offre iliad voix, 30 Go, 40 Go, 50 Go, 80 Go et 100 Go.