Amazon développerait une application dédiée à ses droits sportifs

Le géant du e-commerce aurait une application dédiée aux contenus sportifs en préparation.

Comme le dévoile The Information, Amazon aurait l’intention de développer une application regroupant l’ensemble des sports dont il a les droits. Cette application serait totalement désolidarisée de Prime Video.

Depuis quelques temps, Amazon est de plus en plus présent dans le domaine du sport. En effet, le mastodonte détient plusieurs droits de diffusion à travers le monde. En France, ce dernier détient les meilleurs lots et plus grosses affiches de la Ligue 1 et la Ligue 2. Amazon a investi 260 millions d’euros par an pour diffuser les trois prochaines saisons. A noter que le nouveau directeur général d’Amazon, Andy Jassy souhaite doubler la programmation sportive de Prime Video.

Cependant concernant l’application, Amazon n’a rien communiqué et on ne sait pas vraiment si cette dernière se concrétisera. Ni si la France sera concernée si l’application venait à voir le jour. Pour les aficionados de sport c’est donc une affaire à suivre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox