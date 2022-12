Le coup de gueule d’Iliad impacté par une résolution sur les portabilités en Italie

Jusqu’à 2,5 millions d’utilisateurs pourraient être bloqués lors d’une portabilité en un an en Italie. Iliad mène le combat face à une nouvelle résolution l’impactant.

Iliad continuera à se ranger du côté des abonnés et de la transparence. Le 23 décembre, le tribunal administratif régional du Latium a rejeté son recours déposé contre certaines parties de la résolution AGCOM 86/21/CIR, le soi-disant “Sim Swap”. Il s’agit d’une nouvelle procédure de portabilité face aux fraudes entrée en vigueur en novembre entraînant divers blocages et refus de portabilité. Premier recruteur sur le mobile depuis son lancement, Iliad profitait du changement d’opérateur davantage que ces concurrents, il se voit donc aujourd’hui plus impacté.

Depuis plus d’un an, l’opérateur signale dans tous les bureaux compétents et avec tous les outils à sa disposition combien et comment cette Résolution impacte négativement les utilisateurs et le marché, sans raison, puisqu’il est possible de prévenir et combattre efficacement les fraudes à la carte SIM sans recourir à des mesures, telles que celles introduites, qui bloquent effectivement la portabilité.

Dans le détail, la résolution établit que seule la personne habilitée à demander la portabilité du numéro mobile vers un nouvel opérateur ou le remplacement de la SIM (même en cas de vol ou de perte) , est le propriétaire de la carte SIM.Cela signifie que les données du titulaire du numéro avec le nouvel opérateur doivent coïncider avec celles du précédent.

Par ailleurs la SIM de l’ancien opérateur associée au numéro à apporter doit être fonctionnelle sans quoi il faudra demander le remplacement à l’ancien opérateur téléphonique, présenter le rapport approprié aux Autorités compétentes en cas de vol.

Autre mesure, l’opérateur est tenu d’identifier la personne qui demande la portabilité avec une photo claire et lisible, ainsi qu’une pièce d’identité et code fiscal, l’ancienne SIM et, en cas de vol ou de perte, le rapport relatif.

L’opérateur vers lequel on porte son numéro est dans l’obligation d’envoyer un SMS au numéro faisant l’objet de la portabilité ou de passer un appel enregistré pour vérifier que la SIM est active et que les données saisies sont correctes. Tout cela pour être sûr que la demande est réelle et non une tentative par des tiers.

Benedetto Levi, PDG d’iliad Italia, a déclaré : « Nous avons toujours fait de la transparence et de la liberté de choix une fierté pour notre entreprise. Nous nous trouvons aujourd’hui dans une situation incompréhensible : sans remettre en cause la structure globale et les finalités de la Résolution, il suffirait d’apporter de petites corrections pour permettre à tous les utilisateurs de changer d’opérateur quand et comme ils le souhaitent, sans avoir à passer par des procédures complexes. “

« Le malaise est évident – ​​ajoute Levi – il suffit de regarder le nombre de portabilités qui se bloquent chaque jour. Jusqu’à présent, personne, ni les Autorités ni les Institutions, ne nous a demandé d’avoir accès aux données. Il suffirait de les regarder et de se rendre compte que des centaines de milliers d’utilisateurs sont bloqués, potentiellement 2 millions et demi en un an. On parle de millions de personnes qui se trouveraient contraintes, malgré elles, de subir des épreuves, voyant leur liberté de choix effectivement limitée. Ceci sans vouloir alors prendre en compte l’impact sur la dynamique concurrentielle et – last but not least – l’augmentation du travail pour les nombreux petits et moyens entrepreneurs actifs dans le secteur de la vente au détail par téléphone qui se retrouvent chaque jour obligés d’expliquer aux utilisateurs que ce n’est pas leur responsabilité si la portabilité échoue, perdant du temps et des ressources,

“Je demande instamment aux Autorités et aux Institutions – conclut Levi – de convoquer une table de travail dans les plus brefs délais, de vérifier si nos affirmations sont vraies, de confirmer ou d’infirmer s’il y a déjà eu des centaines de milliers d’échecs de portabilité, et d’agir en conséquence, identifier et mettre en œuvre dans les meilleurs délais les mesures correctives simples susceptibles de résoudre définitivement la situation ».