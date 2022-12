Le trafic internet de Starlink multiplié par 15 en un an

Le réseau internet satellitaire d’Elon Musk a vu son trafic fortement augmenter en 2022.

Une année fleurissante pour Starlink. En effet, le fournisseur d’accès à internet par satellite revendique actuellement plus d’un million de clients. Pour rappel en août 2021, il en comptait seulement 100 000.

Dans une analyse réalisée par Cloudflare, l’entreprise spécialisée dans l’infrastructure et les services à destination des sites internet indique : “Starlink n’est pas encore disponible dans le monde entier, mais le trafic augmente. En Ukraine, Starlink a fourni une connectivité internet de secours lors de l’invasion russe. Le trafic a connu un pic en Roumanie après le lancement du service là-bas en mai, et aux États-Unis, le trafic a augmenté régulièrement tout au long de l’année”. De plus, Starlink indique que 700 000 personnes dans le monde sont inscrits sur la liste d’attente.

En Europe, Starlink compte 75 000 abonnés dont 10 000 en France. Pour rappel, un peu plus tôt dans l’année, Starlink avait du faire face à quelques obstacles . En avril, le Conseil d’Etat avait privé l’entreprise d’Elon Musk de fréquences en validant un recours d’associations environnementales. Un blocage d’une courte durée puisque deux mois plus tard la société a reçu l’autorisation d’utiliser des fréquences.

Starlink compte bien étendre sa constellation de satellites. A ce jour, l’entreprise compte 3000 satellites en orbite basse sur un total de 12 000 d’ici 2025. Cependant Elon Musk ambitionne d’en envoyer 30 000 de plus dans l’espace afin d’arriver à un total de 42 000 satellites ce qui permettrait de couvrir la totalité du globe.

Source : Les numériques

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox