L’eSIM débarque enfin chez Prixtel

Un lancement avec plus d’un an et demi de retard pour le MVNO.

Une nouveauté pour les abonnés actuels et pour ceux souscrivant au forfait de Prixtel depuis quelques jours. Il est en effet possible de bénéficier de l’eSIM sur les forfaits de l’opérateur.

Ce MVNO était pourtant bien parti pour proposer cette technologie dès l’été 2020, mais sans plus d’explications cela a été retardé et vient enfin d’être rendu disponible sur le site web de l’opérateur. Les nouveaux abonnés peuvent choisir l’eSIM directement lors de la souscription et les anciens peuvent migrer depuis leur espace abonné. A noter également, les frais d’activation sont normalement de 10€, sauf pour les clients disposant d’une ancienneté supérieure à 1 an, qui eux devront payer 5€ pour activer la carte SIM virtuelle.

Mais c’est quoi l’eSIM ?

La technologie eSIM désigne une carte SIM directement intégrée au smartphone, à la tablette tactile ou à la montre connectée. Fini la carte SIM à glisser dans un petit tiroir ou à insérer dans un slot après avoir ouvert l’appareil. Celle-ci devient alors « virtuelle », avec de l’électronique directement intégrée au chipset mobile. Au moment d’utiliser son smartphone, il ne reste qu’à aller dans les paramètres du système d’exploitation pour indiquer l’opérateur et la formule d’abonnement choisis, afin d’ouvrir une nouvelle ligne.

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox