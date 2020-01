RNC Mobile, l’application des chasseurs d’antennes, se met à jour pour savoir si les utilisateurs accrochent souvent au réseau propre de Free Mobile

L’application RNC Mobile se met à jour, permettant l’accès à sa toute nouvelle fonctionnalité.

Disponibilité sur Android, l’application RNC Mobile permet aux abonnés Free Mobile d’en savoir davantage sur les antennes utilisées et d’alimenter la base de données en partant à la chasse aux antennes de l’opérateur, mais également d’effectuer des tests de débits. Après avoir déployé sa météo des débits de Free Mobile sur son site internet et sur son application, la version 3.1.2 est en cours de déploiement et proposer une nouveauté pour permettre à ses utilisateurs de connaître l’utilisation faite du réseau Free Mobile. En plus de la correction de bugs mineurs, l’application et le site web RNC Mobile permettent désormais de distinguer l’itinérance sur le réseau d’Orange du reste dans les statistiques d’utilisation globales (et non personnelles).

Pour rappel, RNC Mobile peut être téléchargée depuis le Play Store.

Grâce à une collaboration entre RNC Mobile et Univers Freebox, nous vous proposons pour rappel :

La carte de couverture de Free Mobile sur cette page

Tous les records de débits sur le réseau Free Mobile sur celle-ci