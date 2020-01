Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms… Free Mobile chamboule tout, Free lance l’ancêtre de Netflix en France etc..

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

10 janvier 2012 : Free Mobile débarque pour tout changer

Impossible de passer à côté dans cette chronique : Free Mobile fête ses 8 ans. L’opérateur de Xavier Niel s’est lancé tête baissée sur le marché mobile en proposant deux forfaits révolutionnaires. L’un à 2 € par mois (0 euro pour les abonnés Freebox) et le second à 19.99 € par mois (15.99 euros par mois pour les abonnés Freebox) et tous les deux sans engagements. Pour en savoir plus sur ce qui a changé depuis ce lancement, rendez-vous sur notre article dédié.

“L’entrée fracassante de Free dans le mobile”, “Free fracasse le marché”, l’opérateur avait surpris la presse avec l’annonce de ses offres

15 janvier 1997 : Bouygues Telecom intègre la fonction répondeur/enregistreur dans ses forfaits mobiles

C’est une fonctionnalité si habituelle qu’on a du mal à imaginer un forfait mobile sans. Mais pourtant, c’est en janvier il y a 23 ans que Bouygues Telecom intégrait une fonction dans ses offres mobiles : la possibilité d’avoir un répondeur et d’enregistrer ces messages vocaux directement lors d’un appel. Les plus jeunes (comme votre serviteur) seront sûrement étonnés d’apprendre que cette fonction n’était pas accessible directement au lancement des offres mobiles !

15 Janvier 2008 : Free est le premier opérateur à lancer son service de VOD par abonnement

Free Home Video intégral, c’est le premier service de VOD par abonnement lancé par un opérateur. Le service proposait de nombreuses thématiques (Cinéma, séries, Kids…) avec des programmes en HD comme Pirates des Caraïbes par exemple. Une offre qui avait bien sûr un prix : 9.99€ par mois. La SVOD made by Free, l’ancêtre de Netflix en quelque sorte !

Univers Freebox avait d’ailleurs réalisé un test détaillé lors de sa sortie, si vous voulez vous plonger dans le passé c’est par ici !

13 janvier 2009 : Free étend la liste des destinations à l’étranger pour les appels illimités

11 ans auparavant, Free annonçait que ses abonnés Freebox pouvaient appeler en illimité vers de nouvelles destinations. 17 nouvelles destinations à l’étranger pour être précis. Cette augmentation portait au nombre de 87 les pays qu’il était possible de joindre avec son abonnement Freebox (en appelant vers un fixe), permettant à Free de conserver sa place d’opérateur proposant l’offre de téléphonie illimitée en France. A l’heure où nous écrivons ces lignes, Free propose plus de 110 destinations dans ses offres Freebox.

Voici la liste des nouvelles destinations proposées par Free à l’époque

9 janvier 2007 : Présentation du premier iPhone

Il y a maintenant 12 ans que le premier smartphone de la gamme iPhone est présenté aux yeux du monde. Le smartphone qui a bouleversé le marché mobile pour toujours n’a pourtant été commercialisé qu’en juin de la même année aux Etats Unis, puis dans quelques pays d’Europe, mais déjà l’annonce faisait l’effet d’un coup de tonnerre dans le milieu. Tout le monde se souvient du premier iPhone (ou iPhone EDGE ou iPhone 2G).

Pour vous, on a retrouvé la Keynote complète de l’époque, si vous avez une heure devant vous…