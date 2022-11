SFR continue de perdre des parts de marché en signant un troisième trimestre en deçà d’Orange, Free et Bouygues Telecom

Après Orange, Free et Bouygues Telecom, SFR dévoile ses chiffres pour le troisième trimestre 2022. L’opérateur recrute moins que la concurrence sur le fixe et le mobile.

Après avoir intégré les abonnés mobile de Prixtel et d’Afone Participations (50% de l’activité RegloMobile) puis du parc de Coriolis Telecom et de Syma à la suite de leur rachat, SFR signe un troisième trimestre en deçà de la concurrence commercialement. Sur la période, l’opérateur au carré rouge a recruté 124 000 nouveaux abonnés contre 212 000 pour Orange, 184 000 pour Free Mobile et 175 000 pour Bouygues Telecom.

Côté box, la filiale d’Altice annonce avoir recruté 103 000 nouveaux abonnés sur la fibre (FTTH, FTTB et 4G box) contre 141 000 lors du trimestre précédent. L’opérateur ne tient pas la cadence face à la concurrence. A titre de comparaison Orange a réalisé 293 000 ventes nettes et Free a engrangé 231 000 nouveaux abonnements.

Sur le fixe, l’hémorragie reprend de plus belle pour SFR avec la perte de 47 000 abonnés sur le segment après avoir gagné 41 000 clients lors du deuxième trimestre grâce à l’ajout des clients fixe de Coriolis Telecom, sans quoi il en aurait perdu 5000. Ses concurrents ont tous enregistré des recrutements positifs. Le premier FAI sur le segment est Free avec le gain de 78 000 abonnés.

Côté finances, le chiffre d’affaires total de SFR a baissé de 0,51 % par rapport au deuxième trimestre à 2,7 milliards d’euros. D’une année à l’autre, les revenus augmentent toutefois de 3,5%. L’EBITDA est en hausse de 0.4 % lors du troisième trimestre, en ligne avec l’exercice précédent.

