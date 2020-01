La Wi-Fi Alliance dévoile le nouveau standard Wi-Fi 6E pour des débits en hausse

La Wi-Fi Alliance débute l’année 2020 avec l’annonce d’une nouvelle version de la norme de communication sans-fil. À la clé, des débits en hausse et une latence réduite.

Après avoir simplifié les noms des versions du Wi-Fi afin de les rendre plus compréhensibles pour le grand public, la Wi-Fi Alliance propose une amélioration des débits. Elle annonce en effet la norme Wi-Fi 6E pour prendre en compte les usages gourmands amenés à se développer au cours des prochaines années, à l’image de la réalité virtuelle.

Par rapport au Wi-Fi 6 (anciennement Wi-Fi 802.11ax) qui se concentre sur les bandes de fréquences 2,4 et 5 GHz, le Wi-Fi 6E pourra également fonctionner avec la bande de fréquences 6 GHz. Dans les faits, cela signifie des débits plus élevés et une latence réduite, mais en contrepartie d’une portée moins importante. La bande de fréquences supplémentaire signifie également des canaux supplémentaires (14 canaux de 80 MHz et 7 canaux de 160 MHz), et donc moins de risques de saturation.

Reste maintenant à attendre la possibilité d’utiliser ce standard Wi-Fi 6E, sachant que la bande des 6 GHz est déjà utilisée pour certains types de communications dans de nombreux pays. ll faudra évidemment avoir des appareils compatibles pour en profiter.

Sources : Journal du Geek et Frandroid