Nouveau braquage d’une boutique SFR : de nombreux smartphones dérobés, trois jeunes derrière les barreaux

Les malfaiteurs ont été interpellés puis rapidement écroués.

Les braquages de boutiques d’opérateurs se poursuivent. Depuis près de deux ans, SFR n’est pas épargné. Après trois attaques en mois de 6 mois en 2018, et deux autres coup sur coup fin 2019 dans une même boutique, c’est au tour du magasin de l’opérateur au carré rouge de la commune de Villefontaine en Isère d’être prise pour cible.

Dans la matinée du vendredi 3 janvier, trois jeunes individus, visage camouflé, ont fait irruption sans arme à première vue dans cette boutique située dans la galerie d’un magasin Carrefour. Les braqueurs ont alors dérobé 88 smartphones avant de prendre la fuite à bord d’un véhicule dans laquelle les attendait un complice.

Très rapidement alertés et aidé par un hélicoptère, les gendarmes ont finalement interpellés trois des quatre hommes à la suite d’une collision dans un rond point, le tout en moins de vingt minutes.

D’abord placés en garde à vue, les trois jeunes âgés de 17 pour le premier et 19 ans pour les deux autres ont été écroués deux jours plus tard après avoir été mis en examen pour vol avec violences en réunion, recel de vol aggravé et usurpation de plaque d’immatriculation, rapporte Le Dauphiné. Ces derniers étaient déjà connus des services de police. Le quatrième individu est toujours en fuite.

Source : Le Dauphiné