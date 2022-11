6 mois après l’arrivée de Free dans les Caraïbes, où en est-on ?

Après de longues années d’attente, Free arrive enfin dans les Caraïbes pour le plus grand bonheur de la population.

Cette arrivée très médiatisée s’est déroulée le 17 Mai 2022, à Fort de France, en Martinique, par l’intermédiaire d’une conférence de presse avec comme invité principal, Xavier NIEL. L’offre de Free Caraïbe a fait l’effet d’un séisme en affichant des prix cassés dans l’ensemble des Antilles-Guyane. Pour rappel l’opérateur a lancé deux forfaits, le premier forfait est une offre illimitée à 9€99 avec une enveloppe de 120Go. La seconde est l’offre mythique de Free, à seulement 2€, avec 2h d’appels. De plus l’ensemble des offres sont sans engagement.

Cette arrivée de Free a poussé la concurrence à revoir drastiquement leurs offres à la baisse. Cela a même poussé l’opérateur SFR Caraïbe à commercialiser sa marque RED dans les eaux de la Caraïbe, une semaine après la conférence de Free.

Lors de son installation, l’opérateur du groupe Iliad a installé comme à son habitude, plusieurs bornes à travers les territoires via plusieurs réseaux de boutique partenaire (FNAC, But, Darty, Carrefour Market) ainsi que des corners Free. Une boutique Free pourrait être bienvenue en Martinique et en Guyane, comme cela est déjà le cas en Guadeloupe.

Hormis le lancement, à ce jour plusieurs problèmes techniques persistent encore et ceux malgré les 6 mois déjà écoulés. Ce qui entraine un mécontentement et une incompréhension chez certains abonnés Free Caraïbe.

La Messagerie Vocale Visuelle n’est toujours pas activée pour les Freenautes antillais

Le suivi de consommation (555)

Les numéros surtaxés (SMS TV) qui ne fonctionnent pas

L’absence de réception d’un SMS de roaming avec les différents tarifs et indicatifs (appels reçus ou émis, sms, data, etc…)

Néanmoins, nous pouvons souligner un bon point, le déploiement du réseau Free Caraïbe est toujours en cours et garde un bon rythme.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox