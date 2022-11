Orange, Free, SFR, Zeop : l’Arcep publie un rapport de couverture des réseaux mobiles à La Réunion

Quelles couvertures pour les services SMS voix et 4G de votre opérateur ? L’Arcep permet de répondre à cette question avec les données du 3 juin 2022.

Pour tout savoir de la couverture des services voix, SMS et 4G, le régulateur des télécoms a publié le 10 novembre 2022, un rapport bien pratique regroupant toutes ces informations. Selon le rapport de l’Arcep, tous les opérateurs proposaient ainsi une couverture de la population réunionnaise en 4G supérieure à 99%. La couverture de la surface de La Réunion varie un peu plus, si Zeop prend la tête de la couverture en terme de superficie en 4G avec un taux de 94,4% (grâce à son contrat d’itinérance 4G sur le réseau de Orange Réunion en plus de son propre réseau 4G), les autres opérateurs de l’île affiche une évolution en baisse. SFR et Orange passent à 87% (87,1% pour Orange Réunion et 87,8% pour SFR) et Free (TELCO OI) à 74,7%.

Sur la couverture des services voix et SMS, l’opérateur de Xavier Niel, Free Réunion (TELCO OI) sort premier à tous les niveaux. Ce dernier n’affiche pas moins de 98,9% de taux de couverture voix et SMS de la population. Laissant ainsi Orange, SFR et Zeop derrière avec 92%. Concernant la superficie couverte par le service voix et SMS, l’opérateur Free affiche un taux de 61,9% contre 49,9% pour Orange et Zeop et 51,9% pour SFR Réunion.

Pour ce qui concerne les axes routiers du département, Free prend un nouvelle fois la tête avec un taux de couverture de 94,6% contre 83,9% pour Orange et Zeop et 82,2% pour SFR Réunion.

Toutefois l’Arcep précise que ces données sont estimé à partir des cartes de couverture mobile simulées. La fiabilité des cartes est régulièrement vérifiée par l’Arcep lors de campagnes de mesures sur le terrain. Toutefois, des différences, liées aux paramètres propres retenus par chacun des opérateurs dans leurs modélisations, peuvent exister, et limiter ainsi la comparabilité des cartes. Ainsi, même si plusieurs opérateurs partagent un même site mobile, ils peuvent avoir des réglages techniques différents, amenant à des couvertures différentes sur une zone donnée. De plus, chaque opérateur a sa propre méthodologie de modélisation pour établir ses cartes de couverture, ce qui peut également entraîner des divergences.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox