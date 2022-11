Xavier Niel met un pied en Amérique du Sud en entrant au capital d’un groupe télécoms important

Après Vodafone, Xavier Niel entre au capital de Milicom connu pour sa marque Tigo.

Millicom, propriétaire de la marque télécom Tigo en Amérique latine, a annoncé le 9 novembre la prise de participation de 6,99% dans le groupe du fondateur d’Iliad-Free, Xavier Niel, via sa holding Atlas Investissement.

Si le montant n’a pas été divulgué, Millicom a confirmé qu’un total de 172.096.305 actions ont été acquises par le magnat des télécoms et que les droits de vote pour les actions ont été transférés le 27 octobre.

Pour sa part, Atlas Investissement a déclaré que cette entrée au capital comme “une opportunité d’investissement attrayante grâce à sa la position de leader du marché régional de Milicom en Amérique latine, ses actifs de haute qualité et sa marque forte”.

Le groupe a récemment annoncé une augmentation de 37,9% en glissement annuel de ses revenus à 1,39 milliard de dollars au troisième trimestre 2022, après avoir cédé la dernière de ses opérations africaines plus tôt cette année pour se concentrer sur ses marchés latino-américains.

La décision de Niel intervient après avoir acquis une participation de 2,5% dans le groupe Vodafone via Atlas en septembre. Ces dernières années, il a considérablement élargi son portefeuille tant au travers d’Iliad, avec des acquisitions en Pologne et en Italie, qu’au travers de la holding NJJ Holding, qui contrôle des opérateurs en Suisse, en Irlande, à Monaco et au Liechtenstein.

En 2017, le fondateur d’Iliad a déjà eu affaire à Milicom en lui rachetant le deuxième opérateur mobile du Sénégal « Tigo » via un consortium composé également de la holding d’investissement Groupe Teyliom contrôlée par le milliardaire Yerim Sow, et de Sofima, véhicule d’investissement en télécommunications géré par le groupe malgache Axian, détenu par la famille Hiridjee et partenaire de Free à La Réunion (Only). Tigo deviendra ensuite Free Senegal. Il ne s’agit pas d’un projet industriel d’Iliad, l’opérateur sénégalais reprend simplement la marque Free tout en restant une entité indépendante.

