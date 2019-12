Free Mobile : opposés à l’implantation d’une antenne, des riverains craignent un effet domino

Direction la commune de Brétignolles-sur-Mer en Vendée où Free Mobile prévoit d’implanter une antenne-relais, contre vents et marées.

Dur dur de généraliser la 4G sur le territoire quand élus et riverains mettent des bâtons dans les roues des opérateurs. A Brétignolles-sur-Mer, le projet d”implantation de Free Mobile fait grincer des dents. D’abord à la mairie, laquelle a porté la demande de l’opérateur devant les tribunaux selon Ouest France. Si le refus d’autorisation de la municipalité a été jugé favorable en première instance, le dossier a été par la suite régularisé dans le cadre de la loi Elan. ” C’est un point de droit très technique qui rend favorable cette antenne” a commenté le maire. Par conséquent, l’opérateur est aujourd’hui libre d’installer ses équipements, de premiers travaux ont déjà commencé, l’antenne sera quant à elle érigée début 2020.

Pas de quoi réjouir les riverains opposés au projet. Leurs arguments, la pollution visuelle engendrée, la proximité des habitations, l’impact des ondes sur la santé et la baisse de la valeur de leur bien immobilier. Quand certains militent pour un autre lieu, d’autres craignent un effet domino. “Cela va certainement donner envie aux opérateurs que sont Bouygues et SFR d’installer eux aussi leurs propres antennes-relais. Nous sommes venus ici pour la campagne et la mer, le slogan de Brétignolles d’ailleurs. Nous avons peur que notre tranquillité en pâtisse”, lance l’un des habitants vivant à proximité. Ce dernier n’est pas au bout de ses peines puisque d’autres projets d’’implantation d’antennes sont actuellement envisagés par les opérateurs dans la commune.