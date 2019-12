Ookla Speedtest : l’application gratuite permettant de tester ses débits se met à jour pour améliorer ses performances, mais pas seulement

L’application Ookla Speedtest se met à jour sous Android et iOS.

Disponible gratuitement sur Android via le Play Store et iOS en passant par l’App Store, l’application Ookla Speedtest permet, comme son nom l’indique, de tester la qualité de sa connexion Internet (débit en téléchargement, débit en envoi, ping, etc.).

Mais ce n’est pas tout puisqu’elle intègre également un outil nommé Speedtest Live pour découvrir la vitesse des applications utilisées régulièrement, ainsi qu’une carte de couverture des opérateurs de téléphonie mobile.

L’application Ookla Speedtest a été mise à jour sur Android et iOS. “En plus de certaines améliorations des performances de l’application, cette version inclut également un premier aperçu de Speedtest VPN”, indiquent les développeurs.