Les internautes se lâchent sur les réseaux : Free protège un peu trop certains abonnés, mettre un pied dans le “reste du monde” avec Red by SFR c’est plein tarif

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

L’humour geek dans toute sa splendeur !

Alors que mon câble HDMI lui est auto diag HPI … pic.twitter.com/XIQPwT9Wvq — Yung Jae (@seoyungjae_) November 6, 2022

Orange s’y met ! L’opérateur historique va poser un câble sous marin entre la France et le nouveau faux pays qui défraie la chronique, le Listenbourg !

Les équipes des réseaux internationaux d’@orange sont fières d’annoncer que mi-2023 notre nouveau câblier, le Sophie Germain posera le cable sous marin FR-LS1 qui reliera très prochainement la France et le Listenbourg.@listenbourgGOV @listenbourgFR @infolistenbourg @gaspardoo pic.twitter.com/yyiZFEMh0R — Jean-Luc Vuillemin (@jlvuillemin) November 7, 2022

Quand Free demande un code parental pour regarder Drag Race, la plus grande compétition de drag queens sur france.tv… Il doit y avoir une erreur !

Pardon @France2tv @FTVpride @Francetele @free mais vous demandez un code parental pour regarder @DragRace_Fr ?! En quoi des hommes et des femmes qui font un show artistique sont en position de choquer les mineurs ? pic.twitter.com/ke3latdf5D — Pierre Courade (@PierreCourade) November 6, 2022

A force de recevoir des messages annonçant une modification de leur offre, des abonnés Bouygues Telecom commencent à fatiguer. Pour l’opérateur, pas de panique, il s’agit simplement d’une “évolution de l’offre”. Légale oui mais dérangeante, surtout quand on passe à côté du mail ou du SMS.

J'ai eu le même problème et impossible de résilier. J'ai du appeler (et gueuler un peu par téléphone) pour qu'ils annulent une offre à laquelle je n'ai jamais souscrit et j'ai demandé le remboursement. — Asgård  (@Asgard_Off) October 31, 2022

Autre possibilité, la famille de cette abonnée Free Mobile a décidé de lui offrir un avenir et la liberté !

Avoir une amie chez Free Mobile be like : Elle me sort : “toute ma famille est chez SFR et moi j’suis la seule à être chez Free j’crois que j’suis l’enfant pas aimé” 😭😭 pic.twitter.com/jPUk67kBUQ — Amar (@amar_25000) October 30, 2022

Avec Red by SFR, si vous mettez un pied en dehors de l’UE, c’est plein tarif.

Avec les règles de roaming de l'UE on oublie à quel point les opérateurs mobiles sont vicieux dès qu'ils peuvent… J'ai atterri en dehors de l'UE, il m'a fallu 14 secondes pour désactiver la data, ça a suffit pour lancer un forfait à 60€.

Merci @REDbySFR! (en vrai merci l'UE) pic.twitter.com/Rjqpf8SeKp — Patrick Beja (@NotPatrick) October 28, 2022

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox