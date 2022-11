Bouygues Telecom annonce un nouveau partenariat avec Deezer, la plateforme de streaming à moitié prix pendant un an

Les abonnés Bouygues Telecom peuvent bénéficier d’une promo alléchante grâce à la nouvelle collaboration entre Deezer et leur opérateur.

Après avoir proposé Salto offert pendant 6 mois dans ses offres fixes, Bouygues Telecom continue sa stratégie d’agréger un maximum de contenus et propose désormais Deezer avec une promo plutôt intéressante.

“Dès aujourd’hui, Bouygues Telecom propose à ses clients des offres promotionnelles pour accéder au service de streaming de Deezer, avec un catalogue musical de plus de 90 millions de titres, des fonctionnalités uniques et innovantes ainsi que la richesse éditoriale de Deezer. Les abonnés bénéficient de certaines des fonctionnalités de streaming musical les plus avancées du marché, notamment Songcatcher, Lyrics et l’ algorithme de recommandation Flow , avec des listes de lecture inspirées de leurs chansons préférées et adaptées à leurs humeurs.“explique la plateforme de streaming française.

Au lancement, les clients peuvent bénéficier des options Deezer Premium à 4,99€/mois (au lieu de 10,99€) et Deezer Family à 8,99€/mois (au lieu de 17,99€) pendant 12 mois, avec un renouvellement au prix standard à la fin de la période promotionnelle. A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’option reste cependant absente du site web de l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox