Le cinéma est en promotion pour les abonnés Orange

Avis aux cinéphiles, le bouquet Ciné Séries Max est en promotion chez Orange.

L’opérateur historique propose une vente flash permettant d’accéder à un maximum de chaînes dédiées au cinéma et aux séries. En effet, le bouquet Ciné Séries Max propose l’accès à pas moins de 16 chaînes. Dans la liste vous pourrez retrouver les 5 chaînes OCS ainsi que les 6 chaînes de ciné +. Mais ce n’est pas tout, il vous sera aussi possible de profiter de TCM Cinéma, Paramount Channel, Action et Euro Channel.

Côté prix, ce bouquet est donc proposé en promotion à 12,99 euros par mois durant deux mois. Au-delà il faudra débourser 22.99 euros par mois. Proposé sans engagement il vous sera possible d’arrêter ce bouquet quand vous le souhaitez. A noter que l’offre est disponible pendant un laps de temps très court puisqu’elle ne sera plus accessible dès ce mercredi 9 novembre.

Un maximum de films et séries ou vous voulez et quand vous voulez

Avec ce bouquet profitez des derniers blockbusters dès 8 mois après leur sortie en salle, de séries 24h après leur sortie aux USA. L’ensemble des productions OCS et une sélection de films et séries HBO sont à porté de main. La totalité de vos programmes seront accessibles via l’application TV d’Orange. Evidemment le replay est disponible pour l’ensemble de ces chaînes. Pour souscrire il suffira de se rendre sur l’écran TV, l’Application TV d’Orange ou orange.fr.

Comme le précise Orange cette promotion est proposé aux “abonnés internet téléphone TV d’Orange non abonnés aux bouquets Ciné Séries Max, OCS, Intense ou pack OCS + Netflix, n’ayant pas résilié le bouquet Ciné Séries Max dans les 12 derniers mois ou bénéficié d’une promotion suite à une résiliation”.

