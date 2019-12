Tutoriel : Comment activer le service anti-spam voix proposé par Free Réunion

Free propose un service anti-spam voix à ses Freenautes mobile de La Réunion, ce dernier permet de renvoyer automatiquement les “appels indésirables” vers votre messagerie, mais il est également possible de les refuser complètement, de quoi ravir les utilisateurs qui n’ont pas envie de se faire harceler.

Se service qui est activable depuis l’onglet “Mes services” de l’espace abonné mobile.free.re, s’efforcera de bloquer autant que possible les nuisances liées aux appels à caractères douteux, principalement les appels d’arnaques et autres hameçonnages.tel que les appels qui font sonner une seule fois votre téléphone pour vous inciter à rappeler un numéro surtaxé ou encore les faux messages du livreur qui chercherait soi-disant à vous remettre un colis ou la super loterie gagnante dont vous n’avez jamais entendu parler.

Pour activer ce service rien de plus simple, il faudra vous rendre sur votre espace abonné mobile.free.re puis Mes services.

ou en cliquant ici.

On appréciera que par défaut, les appels jugés comme indésirables sont renvoyés vers la messagerie, donc en cas de faux positif, votre contact pourra toujours vous laisser un message sur votre répondeur. Il est également possible de désactiver le renvoi sur la messagerie et donc de refuser tous les appels jugés suspects.

À savoir qu’une liste des appels bloqués est disponible en bas de l’option (dans un délai de 30 jours)