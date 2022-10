Android TV : Google forcé de laisser plus de libertés aux constructeurs de téléviseurs

L’Union européenne a demandé à Google de mettre fin à sa clause imposant une certaine version d’Android TV à ses partenaires.

De quoi permettre davantage de variété sur le marché. De nombreux fabricants proposent des modèles de téléviseurs connectés tournant sous Android TV ou Google TV même si certains développent leurs propres systèmes d’exploitation. A titre d’exemple, Sony, Philips ou Nokia utilisent les OS de Google. Cependant, avec cette possibilité d’utiliser les outils de la firme de Mountain View venait également une clause qui a été remise en cause récemment par l’Union Européenne.

En effet, les fabricants utilisant Android TV ou Google TV devaient s’engager à ne pas proposer de modèles tournant sous une version modifiée du système Android, comme par exemple FireOS TV que l’on trouve sur les appareils d’Amazon. En somme, il fallait rester fidèle à Google pour continuer à utiliser le Play Store, YouTube et d’autres services fournis par le géant américain.

Dans un but de permettre une certaine diversification sur le marché des téléviseurs connecté, plusieurs organismes de réglementation ont en effet statué que cette clause ne pouvait pas être légale. Et des premiers exemples apparaissent comme un téléviseur Xiaomi tournant sous Fire OS et d’autres appareils devraient suivre cette tendance. Si Google affirme que la clause est toujours valable, ce type de produits semble bien démentir ce que la firme avance.

Source : via Frandroid

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox