Des idées pour la Freebox Delta, des raisons aux problèmes de débits, les hausses de prix, ça suffit… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Les débits théoriques restent parfois théoriques, pourquoi ?

Jusqu’à présent, pour les abonnés qui souhaitent disposer d’une box Très Haut Débit ou fibre avec peu de services mais ne pas se ruiner, il existait la box de Red by SFR, qui était proposée à 23€/mois pour du dual play (Internet et téléphonie), avec la possibilité d’acheter un décodeur TV en option à 29€, et des débits symétriques de 1Gbit/s en download et en upload. Mais l’opérateur vient de procéder à une très nette hausse du tarif de cette box qui passe à 29€/mois (19€ la première année), soit 6€/mois supplémentaires. Dans le même temps, l’opérateur revoit à la baisse les débits de sa box, qui sont désormais de 500 Mbits/s aussi bien en download qu’en upload. Cette baisse des débits théoriques a amené plusieurs lecteurs à indiquer que dans tous les cas, leurs débits sont loin d’atteindre ceux annoncés. Cependant, l’opérateur n’est pas toujours à blâmer directement, cela peut aussi être dû à votre installation, vos équipements ou à des problèmes extérieurs…

Usages contre performances, l’éternel débat continue

PowerFree a réalisé un tableau comparatif des offres fibre les plus accessibles chez Free, Bouygues Télécom, SFR et Orange. Pour ces deux derniers, ce sont bien sûr les offres de leurs marques low cost qui ont été prises en compte, à savoir Red by SFR et Sosh. Le tableau indique par exemple que si vous privilégiez le débit ou la télévision par exemple, c’est clairement vers la Freebox Mini 4K qu’il faut se tourner. A contrario, si vous avez besoin des appels illimités vers les mobiles, c’est la box de RED by SFR qu’il faut choisir. Cependant, certains considèrent qu’atteindre 1Gb/s n’est pas vraiment une fin en soi et que les débits fibre restent généralement bien supérieurs à l’ADSL. La majorité des gens a-t-elle besoin de débits survoltés ? Pas sûr…

Une nouvelle fonctionnalité se prépare sur Freebox Delta, mais ce n’est pas toujours simple

Le Player Devialet pourrait bientôt proposer de lire vos enregistrements réalisés sur Oqee grâce à une fonctionnalité assez pratique nommée “enregistrements distants”. D’après nos informations, la fonctionnalité est d’ores et déjà fonctionnelle chez certains bêta-testeurs. Une bonne nouvelle pour ceux désirant accéder à leurs enregistrements depuis n’importe quel appareil compatible avec Oqee sans devoir installer une application tierce ou paramétrer un accès distant à son disque dur. Cependant, d’autres idées émergent pour améliorer davantage l’expérience utilisateur. Cependant, comme le souligne Benouite, parfois ces fonctionnalités sont en lien avec d’autres problématiques, voire d’autres acteurs, cela rend forcément les choses plus difficiles.

Orange innove pour son WiFi, bonne idée ?

Avec sa technologie de WiFi Sensing, l’opérateur historique veut améliorer la qualité de service de ses Livebox notamment dans le cadre d’une maison connectée. Pour résumer très simplement la présentation de cette technologie, les ondes WiFi peuvent être perturbées par n’importe quel changement dans l’environnement et cette technologie permet d’analyser ces perturbations pour indiquer par exemple s’il s’agit d’un humain ou autre grâce à l’intelligence artificielle. Une solution alternative à des équipements de sécurité par exemple qui laisse rêveurs certains lecteurs…

La TVA ne justifie pas tout pour certains abonnés Canal+

“Le taux de TVA applicable à certaines de nos offres étant désormais de 20%, cette augmentation nous contraint à augmenter le tarif de votre abonnement”, c’est par ces mots que l’assistance Canal a expliqué le 26 octobre à un client pourquoi le prix de son abonnement vient d’augmenter. Une problématique connue et déjà présentée par Canal, mais la hausse intervient dans un contexte particulier et pour certains clients, la coupe est pleine.

