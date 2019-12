Freebox : Pour cette fin d’année, Dorcel Club est en promo à -45%

Pour cette fin d’année, Marc Dorcel propose son offre “Dorcel Club”, disponible dans le Vidéo Club de la Freebox, à -45%

Ce service permet un accès en illimité à 4 500 contenus. Il regroupe des vidéos en avant-première issues de toutes les production Dorcel et des scènes exclusives tournées spécialement pour “le Club”. On y retrouve également des films, des making of, des interviews d’actrices et des photos.

Dorcel Club est donc proposé actuellement à 10,99€ le premier mois au lieu 19,99€, sans engagement. Ensuite, si vous ne vous désabonnez pas, le tarif passera à 19,99€/mois.