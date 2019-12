Orange révèle son dispositif spécial pour faire face à la soirée du nouvel an et son trafic de data

L’opérateur historique met les moyens pour assurer ses services lors d’un des moments les plus importants de l’année avec un trafic énorme sur les réseaux mobiles.

Le réveillon de la Saint-Sylvestre est un évènement important pour les opérateurs, au même titre que la Coupe du monde de football ou le Tour de France. Les échanges entre les clients et les plateformes sont de plus en plus grands comme le trafic data, qui double chaque année. Orange a mis en place un dispositif important pour que la soirée se déroule sans accroc.

Depuis quatre mois, une équipe d’environ soixante personnes se démène pour que tous les clients de l’opérateur historique puissent souhaiter une bonne année à leurs proches dès les premières minutes de l’année 2020. Cette équipe est postée au centre de supervision d’Orange, dont le but est d’anticiper et détecter les problèmes rencontrés sur les services de l’opérateur et de les réparer si besoin.

Il compte habituellement une trentaine de personnes s’occupant du centre, la soixantaine de personne évoquée précédemment étant mobilisée spécialement pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Orange explique que lors du dernier jour de l’an (du 31 décembre 2018 à 00h00 jusqu’au 1er janvier 2019 à 23h59), 466.7 millions de SMS furent échangés. L’opérateur a enregistré une pointe de 28 689 messages envoyés par secondes à 00h07. Niveau MMS, on compte 30.6 millions de messages envoyés dans la journée, avec un pic à 00h09 où 126 294 messages par minute ont été envoyés.

L’équipe de supervision, mobilisée sur plus de 350 événements chaque année, bénéficiera de la mise en place de dispositifs de détection et d’alertes pour prévenir et rétablir rapidement les dysfonctionnements pouvant survenir lors de cette soirée.

Source : Clubic