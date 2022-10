SFR propose à nouveau une PS5 en promotion avec ses offres fibre

La console de jeux vidéo ultra convoitée fait son retour chez SFR. L’opérateur propose une nouvelle série limitée avec uniquement la PS5 en version digitale.

SFR relance son combo abonnement fibre + PS5. L’opérateur permet d’acquérir la console très convoitée depuis sa sortie en novembre 2020 à un tarif préférentiel lors d’une souscription à une de ses offres fibre. La console PS5 digitale et proposée avec deux manettes.

La promotion varie en fonction de l’offre fibre de SFR choisi

Les trois offres fibre de SFR sont proposées, THD Starter, THD Power et THD Premium. Moins chère est l’offre fibre moins l’offre pour la PS5 et avantageuse. A titre d’exemple si vous choisissez l’offre THD Starter à 28€ par mois pendant 1 an puis 48€ par mois avec engagement de 24 mois, il faudra débourser 169€ à la commande pour la PS5 puis ajouter 8€ chaque mois sur la facture box. Au total la console vous reviendra à 361€. Alors qu’avec l’offre THD Premium à 42€ par mois pendant 1 an puis 60€ avec engagement de 24 mois, il faudra débourser 119€ à la commande pour la PS5 puis ajouter 8€ chaque mois sur la facture box. Au total la console vous reviendra à 311€. A noter que cette offre est disponible jusqu’à épuisement des stocks.

Quoi qu’il soit, cela vous permettra d’obtenir une console nouvelle génération moins chère que son prix actuel sur le marché. Vendu 449,99€ avec une manette et sachant que le prix d’une manette supplémentaire s’élève à 69,99€ hors SFR ce pack revient à 519,98€. L’opérateur au carré rouge permet donc au minimum d’effectuer une économie minimum de 158,98€ et jusqu’à 208,98€.

