Piratage : plus de 800 sites de streaming illégaux bloqués depuis le début de l’année

La lutte contre le streaming illégal des évènements sportifs continue, l’Arcom fait le point sur les différentes procédures enclenchées depuis le début de l’année.

Accéder à la diffusion de compétitions sportives en direct gratuitement est de plus en plus difficile. Entre janvier et septembre 2022, 835 sites diffusant des matchs de manière illégale ont été bloqués par Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom sur demande de la justice et de l’Arcom.

Regarder le sport en streaming direct est assez courant : 71% des français l’ont fait au moins une fois par mois, de manière légale ou non. La solution illégale présente comme avantage d’éviter les frais, parfois élevés, d’un abonnement. Mais accéder aux plateformes illégales demande de connaître un peu le milieu et 40% des consommateurs se sont retrouvés face à un site bloqué depuis janvier 2022.

En majorité, ce sont les match de Ligue des champions qui ont fait l’objet de blocage, avec un tiers des consommateurs. Le football es tsans surprise le sport le plus concerné, puisque viennent ensuite les matchs de Ligue 1, de Premier League et d’Europa League. D’autres sports en font les frais, notamment le tennis ou encore les sports mécaniques.

D’après l’Arcom, 37% des internautes abandonnent l’idée de regarder illégalement une rencontre après être tombés devant un site bloqué et 15% d’entre eux souscrivent un abonnement payant. Cependant, un tiers des utilisateurs en trouvera un autre. Le marché du streaming illégal est tel que lorsqu’un site est épinglé, un autre prendra rapidement sa place.

Source : Les Echos

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox