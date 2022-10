16 applications malveillantes s’attaquent à la batterie de votre smartphone Android, désinstallez-les

Un nouveau malware a été repéré sur le Play Store. En simulant des clics sur des publicités, il ruine l’autonomie des smartphones infectés.

Si Google met en place des outils pour lutter contre le déploiement de virus sur son magasin d’application, des logiciels malveillants continuent de passer à travers les mailles du filet. C’est le cas de Clicker, malware découvert par les chercheurs en sécurité de McAfee dans le code de 16 applications Android.

Le but de ce malware est de générer d’importants revenus publicitaires en simulant de nombreux clics sur des publicités en arrière-plan afin que l’utilisateur ne se doute de rien. Le but est de fonctionner rapidement pour que le déploiement d’un tel malware soit rentable pour les développeurs avant qu’il ne soit repéré. Ainsi, le smartphone va visiter de nombreux sites web en continu sans que l’utilisateur ne le réalise et un tel comportement a forcément de l’impact sur l’autonomie de votre smartphone. La stratégie est rodée puisque, pour éviter des soupçons de l’utilisateur, un délai a été programmé entre l’installation et les premiers clics simulés afin d’éviter que le subterfuge soit repéré trop rapidement.

Les applications concernées ont depuis été bannies par Google suite à l’alerte donnée par MacAfee, mais ces dernières comptabilisent ensemble plus de 20 millions de téléchargements. Vérifiez donc votre liste d’application au cas où vous en auriez installé une et si c’est le cas , il faut alors impérativement la supprimer.

High-Speed Camera

Smart Task Manager

Flashlight+

달력메모장

K-Dictionary

BusanBus

Quick Note

Currency Converter

Joycode

EzDica

Instagram Profile Downloader

Ez Notes

손전등

계산기

Source : via 01net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox