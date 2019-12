Free Mobile, Orange, SFR : en route vers les modalités d’attribution des fréquences 5G à La Réunion et à Mayotte

Le lancement de la procédure d’attribution des fréquences 5G est prévu au cours de l’année 2020 à La Réunion mais aussi à Mayotte où l’arrivée de Free Mobile est proche.

En France métropolitaine, le Gouvernement a dores et déjà lancé la procédure d’attribution des fréquences pour la 5G en validant cette semaine le cahier des charges proposé par l’Arcep tout en précisant les conditions financières de celle-ci. Les opérateurs ne sont encore toutefois pas fixés en Outre-Mer.

Afin de préparer au mieux les modalités et conditions d’attribution de la bande de fréquences 700 MHz à La Réunion et à Mayotte et de la bande 3,4 ‑ 3,8 GHz à La Réunion seulement, l’Arcep a lancé hier une consultation publique en prévision du lancement de la procédure d’attribution au cours de l’année 2020 dans ces deux départements d’Outre-Mer. A la Réunion, Free Mobile lancé en juillet 2017, SFR , Orange/Sosh et ZEOP sont concernés. A Mayotte, L’opérateur de Xavier Niel tarde à se lancer mais devrait venir concurrencer prochainement Orange, SRR (filiale de SFR), BJT Partners, et Telco OI (Iliad/Axian) lequel a lancé son réseau 4G récemment. L’arrivée de Sosh serait aussi dans les tuyaux.

Pour rappel, les bandes 700 MHz et 3,4 ‑ 3,8 GHz ont été identifiées en Europe parmi les fréquences dites « pionnières » pour le lancement des réseaux 5G. Les acteurs sont invités à adresser leur contribution avant le 28 février 2020.

D’autres consultations publiques seront organisées en 2020 pour préparer des attributions dans ces bandes en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. A noter que l’arrivée de Free Mobile dans les Caraïbes se précise. A la suit d’une demande de Free Mobile , l’Arcep a attribué à l’opérateur le 25 novembre 2019, plusieurs blocs de numéros « 069XXX » pour La Martinique, La Guadeloupe et La Guyane.