Privés de connexion depuis des mois et subissant des surcoûts, ils coupent les prélèvements d’Orange

Une situation devenue “inadmissible” pour des abonnés Orange qui ont perdu leur connexion depuis le mois d’avril.

A l’isolement géographique s’ajoute depuis plusieurs mois l’isolement numérique. La famille Perin habite dans un lieu-dit reclus de Felleries, dans les Hauts-de-France et n’ont plus internet depuis le mois d’avril dernier.

Abonnés de longue date à Orange, les deux retraités affirment n’avoir eu jusqu’à présent aucun soucis avec l’opérateur. Puis au printemps dernier, une panne se produit et c’est le début d’une aventure aux allures de galère qui commence. Malgré de multiples appels avec Orange et des promesses de rétablissement, les mois passent.

« Orange nous a proposé un boîtier 4G qu’on a dû aller chercher en boutique et le rendre quand les techniciens nous ont dit que la ligne serait rétablie. Et aller le chercher de nouveau. Au total, on a parcouru plus de 140 kilomètres » explique la fille des Perin, Cécile.

La connexion est brièvement revenue durant l’été avant de disparaître et les retraités ne peuvent ainsi plus utiliser aucun service fourni par leur box. L’un des retraités étant dépendant d’aide à domicile et suivi par le CHR de Lille, la situation est d’autant plus complexe.

“Le pire, c’est qu’Orange continue de nous prélever une facture tous les mois“, s’indigne Raymond Perin qui affirme que l’opérateur a également transféré les appels de la ligne fixe vers le numéro de portable du couple. Cette opération a engendré des surcoûts, affirme Cécile : ” Mes parents ont un surcoût de 44€ ce mois-ci, en plus de leur abonnement. C’est inadmissible.” Sans réponse de l’opérateur historique, le couple a décidé de faire opposition aux prélèvements sur leur compte bancaire.

Source : La Voix du Nord

